وصول الفوج الأول من حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الفوج الأول من حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة البالغ عددهم(550) حاج تقريبا لأداء فريضة الحج هذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلةً ب (برحلات ومنافع ) عبر مركزي الخدمة الميدانية (206) و (207) و 208 الحجاج بالترحاب وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والفواكه والورود والهدايا.

وتقدم حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. محمد معاجيني، والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي، ونائب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع د. شادي مسكي

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية أ. محمد معاجيني أن أشرقت عبر ذراعها رحلات ومنافع تتشرف بتقديم الخدمة لحجاج فلسطين ، مبيناً أنه هذا العام سيقدم من خلال إكرام الضيف أكثر من 6600 حاج فلسطيني لأداء الفريضة.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي أن رحلات ومنافع على أتم الجاهزية لاستقبال قرابة 100 ألف حاج من مختلف قارات العالم.

ورحب خزامي بحجاج فلسطين ، مشدداً على سعي رحلات ومنافع بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه كشف نائب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع د. شادي مسكي عن تطبيقهم لمبادرة نفذت للمرة الأولى باستقبال الحجاج الفلسطينين ؛ مما أدخل السعادة على قلوبهم، مشيراً إلى أنهم ماضون في تنفيذها بكل برامج الاستقبال المخصصة للحجاج غير الناطقين بالعربية والتي تتشرف رحلات ومنافع بخدمتهم.

يُخْدَمُون عبر 3 مراكز ميدانية ببرامج نوعية ومبتكرة كجزء أساسي من مستهدفاتهم لتقديم أجود خدمة لضيوف الرحمن وتطبيق شعارهم (نصنع الأثر في رحلة العمر ).