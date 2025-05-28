شكرا لقرائتكم خبر السعودية تنقل تجربتها العالمية في علاج وتأهيل المتأتئيين إلى العالمية (جمهورية الصين الشعبية) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها المبادرة خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت من تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا داخل وخارج المملكة. هذا الإنجاز يعكس عمق التجربة السعودية وقدرتها على تحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة المتأتئين.
وأكد الدكتور عبدالله بن أحمد كريشان، المؤسس والمشرف العام على هذه المبادرة المجتمعية التي أطلقتها مجموعة "سمارت السعودية" ، أن الشراكة مع الجانب الصيني تمثل "نقلة نوعية تعكس الثقة الدولية في التجربة السعودية الفريدة في التمكين المجتمعي، وتفتح آفاقًا غير مسبوقة لتوسيع الأثر عالميًا".
وكشف أن الشراكة تشمل جوانب رئيسية تضمن نقل الخبرات السعودية بشكل فعال إلى الصين، وأبرزها نقل نموذج المبادرة السعودية المتكامل في علاج التأتأة إلى الصين، وترجمة وتوطين المحتوى التدريبي والتأهيلي ليناسب الثقافة والاحتياجات المحلية الصينية، مع تنظيم برامج مشتركة في التأهيل والبحث العلمي لتعزيز التفاهم المشترك وتطوير أساليب العلاج، وإطلاق مبادرات تثقيفية مجتمعية داخل المدن الصينية لزيادة الوعي بالتأتأة ودعم المتأثرين بها.
حضر توقيع الشراكة من الجانب الصيني الشريك الاستراتيجي السيد(Yan Cao) الذي سيقوم بتمثيل العمق الإقليمي للمبادرة في جمهورية الصين الشعبية، كما سيعمل كحلقة وصل رئيسية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة، في تجسيد لرؤية تكاملية تجمع بين التنمية المجتمعية والنمو الاقتصادي.
وشهد حفل التوقيع حضور شخصيات رسمية مرموقة من دول الخليج العربي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجهات المعنية، في خطوة وصفت بأنها "نقلة استراتيجية نحو التوسع الدولي المسؤول" لهذه المبادرة السعودية التي تهدف إلى تمكين المتأتئين من تجاوز التحديات وتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع وسوق العمل، عبر برامج متخصصة وشراكات دولية مستدامة.
يُذكر أن "مجتمع المتأتئ الذكي" هو أول مشروع مجتمعي متخصص في دعم المصابين بالتأتأة في المنطقة، ويعتمد على برامج تأهيلية وعلمية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد بأنفسهم وتحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع من خلال برامج متخصصة وشراكات دولية مستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تنقل تجربتها العالمية في علاج وتأهيل المتأتئيين إلى العالمية (جمهورية الصين الشعبية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.