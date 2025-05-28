شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساس المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الداخلية، أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساسٌ للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعيةً للتقيد بها وعدم مخالفتها، وستطبق العقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.