شكرا لقرائتكم خبر عن صور| وصول الفوج الأول من حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى مكة المكرمة الفوج الأول من حجاج فلسطين، والبالغ عددهم نحو 550 حاجاً، استعداداً لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وجرى استقبال الحجاج في مراكز الخدمة الميدانية (206)، و(207)، و(208)، حيث قُدمت لهم مياه زمزم والتمر والقهوة والفواكه والورود ضمن برامج استقبال تهدف إلى توفير أجواء ترحيبية مع بداية رحلتهم الإيمانية.

وحضر فعالية الاستقبال عدد من المسؤولين في الجهة المشرفة على تنظيم الخدمات، حيث جرى التأكيد على أن هذا الموسم سيشهد تقديم الخدمات لأكثر من 6600 حاج فلسطيني، ضمن جهود مستمرة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضح عدد من المسؤولين أن هناك برامج ومبادرات خاصة تم إطلاقها هذا العام، تستهدف تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مناسبة لأداء المناسك، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي عناية خاصة بتيسير الحج والارتقاء بخدماته.

وأشار القائمون على أعمال التنظيم إلى جاهزيتهم لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، مؤكدين أن البرامج التي تم إعدادها لهذا الموسم تتضمن خدمات ميدانية متخصصة، ومبادرات نوعية تُطبق لأول مرة، بهدف تيسير الإجراءات وتعزيز الأثر الإيجابي في تجربة الحجاج، لاسيما غير الناطقين بالعربية.

ويأتي هذا ضمن خطة شاملة تعتمد على تطوير آليات العمل الميداني، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق سلاسة التنظيم وجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.