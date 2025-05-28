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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط خدمات متكاملة.. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 2300 حاجاً وحاجة من أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.
ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف «305» حاجاً وحاجة من المستضافين لهذا العام 1446 هـ ، من «33» دولة منها: «النمسا، التشيك، إندونيسيا، الصومال، نيجيريا، مدغشقر، طاجيكستان، الهند، الأردن، موريتانيا، أفغانستان، تنزانيا، لبنان، كازاخستان، تونس، كينيا، تايلند، ساحل العاج، سوريا، الدنمارك، ألبانيا، بريطانيا، سيراليون، موريشيوس».
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات الوصول بوقت يسير، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة لمقر إقامتهم في مكة المكرمة.
من جهتهم، رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.
كما أشادوا بمستوى الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية لهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول والإقامة في مكة المكرمة إلى جانب الخدمات التوعوية والإرشادية والوقائية.
ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف «305» حاجاً وحاجة من المستضافين لهذا العام 1446 هـ ، من «33» دولة منها: «النمسا، التشيك، إندونيسيا، الصومال، نيجيريا، مدغشقر، طاجيكستان، الهند، الأردن، موريتانيا، أفغانستان، تنزانيا، لبنان، كازاخستان، تونس، كينيا، تايلند، ساحل العاج، سوريا، الدنمارك، ألبانيا، بريطانيا، سيراليون، موريشيوس».
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات الوصول بوقت يسير، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة لمقر إقامتهم في مكة المكرمة.
وزارة الشؤون الإسلاميةوأنهت وزارة الشؤون الإسلامية وبوقت مبكّر كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج، لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.
من جهتهم، رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.
كما أشادوا بمستوى الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية لهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول والإقامة في مكة المكرمة إلى جانب الخدمات التوعوية والإرشادية والوقائية.