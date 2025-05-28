شكرا لقرائتكم خبر عن وسط خدمات متكاملة.. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.