شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة الأحساء تنطلق لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 1446 هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت فرقة كشافة المعهد الصناعي الثانوي الثالث بمحافظة الأحساء، متوجهة إلى مكة المكرمة، للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة.

وستمثل الفرقة كلاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومحافظة الأحساء في مهام خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446 هـ .

وتتألف البعثة الكشفية المشاركة من خمسة عشر كشافاً من متدربي المعهد، تحت قيادة المهندس علي بن عبدالكريم المرعي. ويساعده في المهام القيادية القائد الشاب يوسف الراجح، وهو أحد المتدربين المتميزين ضمن برامج المعهد التدريبية.

وفي هذا الإطار، أعرب مدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء، المهندس خالد الظفر، عن بالغ فخره واعتزازه بهذه المشاركة.



جاهزية الفريق الكشفي



وأوضح أن المعهد يعمل على إعداد وتجهيز الفريق الكشفي على مدار عام كامل لضمان مشاركته الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، مشيراً إلى أن معسكر الخدمة العامة بالحج يُعد من أهم البرامج التي يوليها المعهد اهتماماً خاصاً، وذلك لما له من أثر إنساني واجتماعي نبيل.

وتمنى المهندس الظفر التوفيق والسداد لأبنائه المشاركين في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتوجه المهندس الظفر بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لقيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على ما يقدمونه من دعم مستمر وتسهيلات قيمة للفرق الكشفية المشاركة. وخص بالشكر في هذا الصدد المهندس عبدالله الدحيلان، مدير عام الأنشطة بالمؤسسة، مثمناً جهوده المتواصلة ومتابعته الدقيقة لمختلف أنشطة المعهد وفعالياته.

الجدير بالذكر أن فرقة الكشافة ستشارك في معسكر“منى الجبل”أحد معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة، ومن المتوقع وصول البعثة صباح يوم الأربعاء، الموافق الأول من شهر ذي الحجة 1446 هـ.