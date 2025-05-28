شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خبراء OECD: تقويم التعليم السعودي رائد ومبهر ونتعلم من منجزاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD زيارته لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ شهدت الزيارة تبادل الخبرات ومناقشة الجوانب الفنية في أطر قياس نواتج التعلم وتقويم المدارس في التعليم العام بالمملكة .

وأبدى فريق المنظمة اندهاشه من تطور تنظيم الهيئة وما أنجزته في تقويم التعليم العام، وتقدمها الكبير الذيتميز بالشمولية والسرعة، على الرغم من كبر حجم نظام التعليم السعودي .





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وأشاد الدكتور هارولد هيسلوب رئيس فريق خبراء منظمة (OECD) ، المسؤول الأول عن التقويم المدرسي في إيرلندا (2010- 2020)، بحجم وسرعة الإنجاز في تجربة المملكة.

وأكد أن نظام تقويم المدارس الجديد الذي أنشأته هيئة تقويم التعليم والتدريب يُعد إنجازًا لافتًا. الدكتور هارولد هيسلوب رئيس فريق خبراء منظمة (OECD) هارولد هيسلوب

وقال: "يعد نظام تقويم المدارس الجديد الذي طورته المملكة العربية ".

وقال هيسلوب: "نحن نتعلّم الكثير مما تقوم به الهيئة وننقل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى. لقد طوّرتم عملية تقويم المدارس بصورة كاملة في أقل من خمسة أعوام، ليس هناك دولة في العالم قامت بهذا.. إنه مثال يُحتذى به". وأشاد الدكتور هارولد هيسلوب رئيس فريق خبراء منظمة، المسؤول الأول عن التقويم المدرسي في إيرلندا (2010- 2020)، بحجم وسرعة الإنجاز في تجربة المملكة.وأكد أن نظام تقويم المدارس الجديد الذي أنشأته هيئة تقويم التعليم والتدريب يُعد إنجازًا لافتًا.وقال: "يعد نظام تقويم المدارس الجديد الذي طورته المملكة العربية السعودية ؛ ممثلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، نظامًا مبهرًا إلى أقصى حد، وحجم المنجز ونجاح الهيئة في تقويم أكثر من 23 ألف مدرسة، والعمل معها خلال أقل من عامين، لم يحدث في أي دولة أخرى من الدول التي أعرف؛ هذا الحجم من العمل وهذه السرعة لم يحدث من قبلوقال هيسلوب: "نحن نتعلّم الكثير مما تقوم به الهيئة وننقل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى. لقد طوّرتم عملية تقويم المدارس بصورة كاملة في أقل من خمسة أعوام، ليس هناك دولة في العالم قامت بهذا.. إنه مثال يُحتذى به".

انبهار بالأداء السعودي



وأبدى الدكتور هيسلوب انبهاره بنموذج التقويم الذي طورته الهيئة ليناسب السياق السعودي، قائلًا: "أنا أظن أن هناك أمرًا آخر غاية في الإبهار، ولفت نظري اليوم في حوارنا مع قادة المدارس، حيث قالوا: ’لدينا اليوم نظام تقويم، نظام التقويم السعودي للمدارس السعودية، الذي يفهم واقعنا ويستوعب ظروف مدارسنا، ويقدم التوصيات التي تناسب نظامنا‘، هذا إنجاز عظيم".

وعن إعجابه بالتزام مسؤولي التقويم في المملكة يضيف الدكتور هارولد هيسلوب: "أنا أيضًا معجب جدًا بالتزامكم ورؤيتكم للدفع بعجلة التحسين، حتى يكون التعليم والوصول للتعليم الجيد سببًا في جعل الأطفال يعيشون حياة أفضل، ورسم مستقبل مشرق للمواطن السعودي. أنا لمست هذا الالتزام القوي عند كل من قابلتهم، وهو متعلق برؤيتكم لعام 2030 عبر المملكة كلها".



وأشاد الخبير الدكتور هارولد هيسلوب بشمولية نظام الهيئة ومشاركتها لأولياء الأمور في متابعة مستوى الأبناء، من خلال تطبيق "مستقبلهم": "أنا أظن أن بعض الدول طوّرت تطبيقات أو ما شابه ذلك، لكني لم أرَ ما يصل لشمولية ما لديكم، أنا مدهش للغاية، لكنني لم أرَ من قبل نظامًا شاملًا مثل نظامكم؛ فهو يربط بيانات اختبارات نواتج التعلم (نافس) بمعلومات تقويم المدارس، ويُتيح بيانات القبول والتسجيل وغيرها، في تطبيق واحد ".

وطلب خبير التعليم الدكتور هارولد هيسلوب من المملكة، ممثلة في هيئة تقويم التعليم، ضرورة مشاركة تجربتها مع الدول الأخرى للاستفادة من هذه التجربة الرائدة، قائلًا: "أنا لا أعلم أي نظام آخر قام بهذا، وربما حان الوقت لتفكروا في تصدير هذه التقنية لدول أخرى، فمن المؤكد أنها ستكون مفيدة لها ".



نظام شامل غير مسبوق