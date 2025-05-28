شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ الربع الخالي.. تسهيلات وخدمات متكاملة لراحة حجاج سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مستهل موسم استقبال حجاج بيت الله الحرام، نفذ محافظ العديد، نايف القوس، زيارة تفقدية لمنفذ الربع الخالي الحدودي، وذلك بالتزامن مع بدء وصول طلائع الحجاج القادمين من سلطنة عمان الشقيقة.

بهدف الوقوف ميدانياً على سير العمل والاطمئنان على مستوى جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وخلال جولته، التي شملت مختلف الإدارات الحكومية المشاركة في خدمة الحجيج، تفقد المحافظ القوس الصالات والمرافق التي تم إعدادها وتجهيزها خصيصاً لاستقبال الحجاج.

متابعة استعدادات الإدارات واطلع عن كثب على استعدادات إدارات الجوازات والجمارك، ومركز المراقبة الصحية، بالإضافة إلى مركز وزارة الحج والعمرة، وإدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنفذ.

والتقى المحافظ بالمسؤولين في تلك الجهات، حيث استمع إلى إيجازات وافية حول الإجراءات المتبعة والخطط التشغيلية المعتمدة، التي تهدف جميعها إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج وتسهيل إجراءات عبورهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة وأمان. جهود خدمة ضيوف الرحمن وأكد القوس على الأهمية القصوى لتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة وتكامل أدوارها، وذلك لضمان تقديم تجربة حج ميسرة ومريحة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم.

وأعرب عن تقديره للاستعدادات والتجهيزات القائمة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة العاملين في المنفذ.

ويأتي هذا الاهتمام والمتابعة في إطار ما توليه حكومة المملكة من رعاية جليلة وعناية فائقة بحجاج بيت الله الحرام، وحرصها الدائم على توفير كافة التسهيلات والخدمات التي تمكنهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة.