شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لغات.. إطلاق خدمة الهاتف المجاني للرد على استفسارات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أداء مناسك الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إطلاق خدمة الهاتف المجاني المخصص للرد على استفسارات الحجاج والفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج، وذلك على مدار الساعة عبر الرقم: 8002451000.وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الحجاج من مختلف الجنسيات من الحصول على الإرشاد الشرعي الصحيح بلغاتهم الأم، حيث تتوفر الخدمة بعشر لغات عالمية، تشمل: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والأردية، والإندونيسية، والبنغالية، والهوسا، والأمهرية، والهندية.وتُعد هذه المبادرة إحدى البرامج المتميزة التي تنفذها الوزارة؛ لتيسير أداء مناسك الحج وفق الضوابط الشرعية، من خلال التواصل المباشر مع نخبة من العلماء والدعاة المؤهلين، والمترجمين المتخصصين.ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية، التي تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتأكيد رسالتها في نشر الوعي الديني، والتيسير على الحجاج من مختلف دول العالم.