شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف والمميزات.. ما تريد معرفته عن "منصة قبول" للالتحاق الجامعي - عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم المنصة الوطنية للقبول الموحد "منصة قبول"، ضمن مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية في المملكة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم، تفاصيل عن أهداف ومميزات المنصة الوطنية للقبول الموحد، مؤكدة أنها تهدف إلى:
كما تتميز المنصة بالآتي:
وتُشكل منصة قبول بوابة رقمية موحدة تُيسّر تجربة القبول الجامعي، من خلال أدوات ذكية تُمكن الطلبة من اختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة لهم، بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وفي بيئة تتسم بالشفافية والتنافسية والموثوقية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم، تفاصيل عن أهداف ومميزات المنصة الوطنية للقبول الموحد، مؤكدة أنها تهدف إلى:
- إتاحة التقديم على الجامعات الحكومية من مختلف المناطق
- تسهيل القبول
- توفير معلومات شفافة تساعد الطلبة على اختيار التخصص المناسب.
كما تتميز المنصة بالآتي:
- الشفافية والوضوح.
- المرونة.
إطلاق منصة قبولوتتيح المنصة الوطنية وصول موحد لـ:
- الجامعات الحكومية
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "مسار إمداد لمرحلة البكالوريوس".
وتُشكل منصة قبول بوابة رقمية موحدة تُيسّر تجربة القبول الجامعي، من خلال أدوات ذكية تُمكن الطلبة من اختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة لهم، بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وفي بيئة تتسم بالشفافية والتنافسية والموثوقية.