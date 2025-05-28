شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف والمميزات.. ما تريد معرفته عن "منصة قبول" للالتحاق الجامعي - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

إتاحة التقديم على الجامعات الحكومية من مختلف المناطق

تسهيل القبول

توفير معلومات شفافة تساعد الطلبة على اختيار التخصص المناسب.

الشفافية والوضوح.

المرونة.

إطلاق منصة قبول

الجامعات الحكومية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "مسار إمداد لمرحلة البكالوريوس".

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم المنصة الوطنية للقبول الموحد "منصة قبول"، ضمن مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية في المملكة.وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم، تفاصيل عن أهداف ومميزات المنصة الوطنية للقبول الموحد، مؤكدة أنها تهدف إلى:كما تتميز المنصة بالآتي:وتتيح المنصة الوطنية وصول موحد لـ:وتغطي المنصة في مرحلتها الأولى 28 جهة تعليمية حكومية، تشمل 26 جامعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “إمداد” لمرحلة البكالوريوس.وتُشكل منصة قبول بوابة رقمية موحدة تُيسّر تجربة القبول الجامعي، من خلال أدوات ذكية تُمكن الطلبة من اختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة لهم، بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وفي بيئة تتسم بالشفافية والتنافسية والموثوقية.