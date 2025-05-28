شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج إيراني من جلطة حادة في مدينة الملك عبد الله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

تشخيص حالة المريض

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – حياة حاج إيراني تعرّض لجلطة قلبية حادة، وذلك بعد تدخل طبي عاجل ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يهدف إلى سرعة التعامل مع الحالات الطارئة ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة لضيوف الرحمن.وأوضح التجمع أن الحاج وصل إلى المدينة الطبية في حالة حرجة، وكان يعاني من ألم صدري مستمر، مما استدعى تدخلاً طبيًا فوريًا.وكشفت الفحوصات عن وجود تضيق حاد في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر، مما تطلب نقله العاجل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة مجازة الشريان التاجي (CABG)، شملت ثلاث وصلات شريانية دقيقة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.وأشار إلى أن الحالة الصحية للمريض استقرت بشكل كامل بعد العملية، ولم تُسجّل أي مضاعفات تذكر، حيث تلقى رعاية طبية وتمريضية مكثفة، وتجاوز مرحلة الخطر، ومن المتوقع انضمامه إلى بعثته قريبًا لاستكمال مناسك الحج وهو بصحة جيدة.ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها مدينة الملك عبدالله الطبية في تقديم خدمات صحية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال كوادر مؤهلة وتجهيزات عالية المستوى، تعكس ما توليه المملكة من عناية فائقة بضيوف الرحمن، وتترجم التزامها الراسخ بسلامتهم وراحتهم.