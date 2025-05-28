شكرا لقرائتكم خبر عن بـ76 مليون ريال.. تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في الرياض لخدمة 30 ألف مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة التشغيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالقطاع الأوسط، اكتمال تنفيذ مشروعين حيويين لشبكات المياه في أجزاء من حي المهدية غرب العاصمة الرياض، بتكلفة تجاوزت 76 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البُنى التحتية ورفع نسب التغطية بالخدمات المائية.وأوضحت الشركة أن المشروعين شملا تنفيذ أكثر من 264 كيلومترًا طوليًا من الشبكات الجديدة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المياه في المنطقة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي لنحو 30 ألف مستفيد من سكان الحي.وأكدت “المياه الوطنية” التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المائية والبيئية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.ودعت الشركة عملاءها بحي المهدية إلى التقديم على خدمة توصيل المياه من خلال قنواتها الرقمية، عبر التطبيق الإلكتروني أو الفرع الإلكتروني على الموقع nwc.com.sa.