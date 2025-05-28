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بـ76 مليون ريال.. تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في الرياض لخدمة 30 ألف مستفيد

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

  • بـ76 مليون ريال.. تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في الرياض لخدمة 30 ألف مستفيد 1/2
  • بـ76 مليون ريال.. تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في الرياض لخدمة 30 ألف مستفيد 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالقطاع الأوسط، اكتمال تنفيذ مشروعين حيويين لشبكات المياه في أجزاء من حي المهدية غرب العاصمة الرياض، بتكلفة تجاوزت 76 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البُنى التحتية ورفع نسب التغطية بالخدمات المائية.

رفع كفاءة التشغيل

وأوضحت الشركة أن المشروعين شملا تنفيذ أكثر من 264 كيلومترًا طوليًا من الشبكات الجديدة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المياه في المنطقة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي لنحو 30 ألف مستفيد من سكان الحي.
وأكدت “المياه الوطنية” التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المائية والبيئية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.
ودعت الشركة عملاءها بحي المهدية إلى التقديم على خدمة توصيل المياه من خلال قنواتها الرقمية، عبر التطبيق الإلكتروني أو الفرع الإلكتروني على الموقع nwc.com.sa.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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