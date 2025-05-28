شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية قصوى للحج: ”بيئة مكة“ تشدد على ضبط الأسعار والتوطين ونظامية العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، جولة ميدانية شاملة استهدفت عدداً من المسالخ وأسواق النفع العام بالعاصمة المقدسة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة والمتواصلة لموسم حج عام 1446 هـ،

ورافقه في هذه الجولة التفقدية عدد من المسؤولين والمختصين بالفرع، بهدف الوقوف المباشر على آخر التجهيزات وضمان انسيابية العمل.

وشملت الجولة، بحسب ما أفاد به الفرع، مسالخ غرب مكة، والمعيصم، والعكيشية، بالإضافة إلى مسلخي جنوب مكة «أ وب».

وامتدت لتشمل أسواق المواشي في جنوب مكة «أ وب»، وسوق الكعكية المركزي الذي يضم صالات متنوعة لبيع الخضروات، والفواكه، والتمور، والأسماك، والطيور.



تقييم الجاهزية



وأكد الفرع أن هذه الجولة تهدف إلى تقييم جاهزية هذه المواقع ميدانيًا، ومتابعة سير الأعمال بها، والتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

زركزت على التحقق من وفرة المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية، وضمان سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتضمنت أعمال الرقابة خلال الجولة التأكد من التزام الباعة بأساليب العرض السليم للمنتجات، والعمل على ضبط الأسعار، وتشجيع تفعيل عمليات البيع الإلكتروني.

وشملت كذلك التحقق من نظامية العاملين في هذه الأسواق وتوفر رخص التسويق اللازمة لديهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق متطلبات التوطين داخل الأسواق.

خطة رقابية وتفتيشية



من جهته، أوضح محمد العلياني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة رقابية وتفتيشية مكثفة ينفذها الفرع على مدار الساعة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى دعم كفاءة منظومة الخدمات البيئية المقدمة خلال موسم الحج، وضمان جودة المعروضات وسلامة البيئة المحيطة، مؤكداً أن العمل يتم بتكامل تام مع كافة الجهات ذات العلاقة ووفق معايير رقابية دقيقة وصارمة.

بدوره، أوضح المهندس الخليف أن الوزارة، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، تواصل جهودها الحثيثة لضمان وفرة السلع وجودتها في جميع أسواق النفع العام.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات رقابة يومية مستمرة تنفذها الفرق الميدانية التابعة للفرع على مدار الساعة.

وشدد على أن فرع الوزارة يعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الأخرى، بهدف تقديم أفضل الخدمات البيئية والصحية لضيوف الرحمن، بما يعكس جودة الأداء العام ويعزز من كفاءة الاستعدادات التشغيلية لموسم الحج المقبل.