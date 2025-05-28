شكرا لقرائتكم خبر عن “التعليم” تُطلق منصة “قبول” الوطنية لتوحيد إجراءات القبول الجامعي - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم المنصة الوطنية للقبول الموحد “منصة قبول” عبر الرابط www.uap.sa، ضمن مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية في المملكة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات في جميع المناطق.

وتُعد “منصة قبول” بوابة رقمية موحدة تُيسّر تجربة القبول الجامعي، من خلال أدوات ذكية تُمكن الطلبة من اختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة لهم، بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وفي بيئة تتسم بالشفافية والتنافسية والموثوقية.

وتغطي المنصة في مرحلتها الأولى 28 جهة تعليمية حكومية، تشمل 26 جامعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “إمداد” لمرحلة البكالوريوس.

وتتكامل المنصة مع عدد من الجهات الحكومية لضمان استرجاع البيانات من مصادرها الرسمية، ما يُسهم في رفع موثوقية النظام، ودقة الإجراءات، وسهولة الاستخدام، كما تُعد أداة مساندة لصنّاع القرار ومنسوبي الجامعات، من خلال توفير بيانات لحظية وتقارير تحليلية تسهم في تطوير منظومة القبول، وتعزيز كفاءة التخطيط للطاقة الاستيعابية وإدارة المقاعد الجامعية.