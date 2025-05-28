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"الجوازات": إجمالي ضيوف الرحمن من خارج المملكة 1.1 مليون حاج حتى أمس

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • "الجوازات": إجمالي ضيوف الرحمن من خارج المملكة 1.1 مليون حاج حتى أمس 1/2
  • "الجوازات": إجمالي ضيوف الرحمن من خارج المملكة 1.1 مليون حاج حتى أمس 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,180,306) حجاج، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء 29/ 11/ 1446هـ.

الحجاج القادمين عبر المنافذ

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,115,663) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,365) حاجًّا، وعدد (4,278) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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