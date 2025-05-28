شكرا لقرائتكم خبر عن 300 عالم وداعي لتقديم الفتاوى الشرعية لحملات حجاج الداخل لحج 1446 والان نبدء بالتفاصيل

الوعي الإسلامي

الدمام - شريف احمد - وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل بحملات حجاج الداخل لعام 1446هـ.وذلك لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والكلمات التوجيهية للحجاج بمقر تواجدهم بمكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج.تأتي موافقة الوزير على تكليف نخبة من العلماء والدعاة في إطار اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية في اعتماد وتكليف الدعاة لتقديم الوعي الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال للحجاج.كما يهدف التكليف إلى ضبط كل ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم ونشر الوعي بتحقيق مقاصد الحج وتوفير كافة الدعم لهم خلال رحلتهم الايمانية.جدير بالذكر أن هذا التكليف يأتي ضمن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يساهم هذا التكليف في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تيسير أداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه.