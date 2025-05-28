شكرا لقرائتكم خبر عن ”بيئة رابغ“ تردم بئراً مهجورُة وتدعو للإبلاغ عن المواقع الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

سهولة ويسر

الدمام - شريف احمد - قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، بردم بئر مهجورة ومكشوفة كانت تشكل خطراً بمركز القضيمة الواقع جنوب المحافظة.وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيه المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المترتبة على الآبار المهجورة، وبهدف الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من احتمالات تلوث طبقات المياه الجوفية.وفي هذا السياق، وجه المهندس رده القارزي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، دعوة للمواطنين والمقيمين للمساهمة الفعالة في الإبلاغ عن أي آبار مهجورة قد يصادفونها.أشار المهندس القارزي إلى أن الإبلاغ يمكن أن يتم بيسر وسهولة من خلال الاتصال على هاتف العمليات الموحد 911، أو عن طريق تسجيل بلاغ إلكتروني وتزويد الوزارة بإحداثيات الموقع الدقيق للبئر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو عبر استخدام نظام ”بلغ“ المخصص للبلاغات.وشدد على الأهمية البالغة للتعاون المجتمعي في هذا الشأن، مؤكداً أن إبلاغ الأفراد عن مثل هذه الآبار الخطرة يضمن سرعة استجابة الفرق المختصة للتعامل معها بشكل فوري وآمن.وأضاف أن هذا التعاون يعتبر ركيزة أساسية لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ترك الآبار مكشوفة ومهجورة، سواء كانت تلك المخاطر متعلقة بالسلامة العامة أو بالتأثيرات السلبية على البيئة والموارد المائية.