شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "فارس".. إطلاق آلية جديدة للاطلاع على تقييم الوظائف التعليمية-عاجل والان نبدء بالتفاصيل

خطوات الاستفادة من الخدمة

منظومة التحول الرقمي

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التعليم آلية الاطلاع على نموذج تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بعد اعتماده من المدير المعتمد في النظام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المؤسسية، وتمكين الموظف من متابعة مسيرته المهنية، ومعرفة تفاصيل التقييم بشكل مباشر ودقيق.وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية للموظف، ويمكن الاستفادة منها باتباع خطوات بسيطة.حيث يبدأ الموظف بالدخول إلى النظام باستخدام صلاحياته، ثم اختيار أيقونة“الأداء الوظيفي”، ومن ثم التوجه إلى خدمة“الاطلاع على نموذج تقييم الأداء”.بعد ذلك، يقوم باختيار“استمرار”، ثم“تقديم”، ويقوم بتحديد السنة الدراسية المطلوبة.وعند ظهور المرفق الخاص بالتقييم، عليه الضغط على“موافق”، ليتمكن بعدها من تحميل المخرج واستعراض تفاصيل التقييم المعتمد.وتتيح هذه الخدمة لكل من المعلمين والمعلمات، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، وسائر شاغلي الوظائف التعليمية، الاطلاع المباشر على نتائج تقييمهم النهائي، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الذاتي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المهنية، وتحفيزهم على التحسين المستمر.وأشارت وزارة التعليم إلى أن إتاحة نموذج الأداء الوظيفي بعد الاعتماد يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي تعمل على تطويرها، بما يعكس التوجهات الحديثة في الإدارة التعليمية، ويؤكد على العلاقة التكاملية بين المعلم والجهات الإشرافية، عبر تمكينه من فهم معايير التقييم والارتقاء بأدائه وفقًا لملاحظات التقدير والتحليل.ودعت الوزارة جميع شاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، والتفاعل مع نتائج التقييم بشكل مهني، والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب القصور، تحقيقًا لمسارات التطوير الوظيفي المستمر، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الممارسات التربوية في المملكة.