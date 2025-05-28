شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الأهلية وتوقف المعاش.. كيف تتحقق عبر منصة الضمان الاجتماعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة الضمان الاجتماعي، إمكانية التحقق من أهليتك واستحقاقك لدعم الضمان الاجتماعي بسهولة، عبر حسابك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.



ويمكن للمستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية من خلال الدخول لحساب المستفيد على المنصة وثم اختيار برامج الدعم الخاص بي، ثم الدفعات المالية وستظهر للمستفيد عدد الدفعات والدفعات المستلمة والدفعات المعلقة والمرتجعة.

متى يتوقف صرف المعاش؟



يتم إيقاف صرف المعاش عن المستحق في الحالات الآتية:

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على (ثلاثين)

يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب

المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية. إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

وفاة المستفيد."

دعم الضمان الاجتماعي

يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.

ما الفرق بين الدخل المكتسب وغير المكتسب؟

الدخل المكتسب:

هو الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة جهد يبذل، مثل العمل أو النشاط التجاري المسجل.

الدخل غير المكتسب:

هو الدخل المستمد من مصادر (غير العمل أو النشاط التجاري المسجل)، مثل الممتلكات والإعانات الاجتماعية أو الحكومية، التي يحصل عليها المستفيد أو أفراد الأسرة.