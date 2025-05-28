شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. نقلة نوعية في تيسير إجراءات سفر ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، تبرز مبادرة "طريق مكة" كواحدة من أبرز مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تيسير إجراءات الحجاج من بلدانهم، وتوفير تجربة روحانية وإنسانية متكاملة منذ لحظة مغادرتهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبفضل المبادرة، أصبح بإمكان ضيوف الرحمن أداء مناسكهم دون عناء الإجراءات المعقدة، في تجربة تعبر عن مدى التزام المملكة بكرم الضيافة، وجودة التنظيم، وتعظيم شعيرة الحج، في إطار رؤية وطنية طموحة ترسخ لمستقبل أفضل للحج والعمرة.

وتنفذ المبادرة بالتعاون بين عدة جهات حكومية، من بينها: وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام،

والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

مميزات مبادرة طريق مكة

تُعد مبادرة طريق مكة مشروعًا رائدًا يهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من مطارات دولهم، من خلال سلسلة متكاملة من الخدمات تشمل:

- إصدار التأشيرة الإلكترونية.

- تسجيل الخصائص الحيوية.



- التحقق من الاشتراطات الصحية.

- إنهاء إجراءات الجوازات في بلد المغادرة.

- ترميز وفرز الأمتعة حسب ترتيبات النقل والسكن.

- نقل الحجاج مباشرة من المطار إلى أماكن الإقامة في مسارات مخصصة.

- تسليم الأمتعة إلى أماكن السكن بواسطة الجهات المختصة.

كل ذلك يجري قبل وصول الحاج إلى المملكة، ما يوفر عليه ساعات طويلة من الانتظار عند المنافذ الحدودية، ويقلص وقت الإجراءات إلى بضع دقائق فقط.

البداية التجريبية والتوسع الجغرافي

انطلقت المرحلة التجريبية لمبادرة طريق مكة في عام 2018، لتدخل حيز التنفيذ الكامل عام 2019، مستهدفة 7 دول هي: المغرب، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، بنغلاديش، تركيا، وكوت ديفوار.



وفي عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 242,272 حاجًا، موزعين على النحو التالي:

- بنجلاديش: 44.9%

- إندونيسيا: 19.7%

- ماليزيا: 13.1%

- باكستان: 10.8%

- المغرب: 4.7%

- تركيا: 4.2%

- كوت ديفوار: 2.6%

كما سجلت المبادرة خلال العام نفسه 667 رحلة جوية إلى كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

أكثر من مليون حاج

في 18 مايو الحالي، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة تجاوز مليون حاج منذ انطلاقها، ما يعكس حجم التأثير الكبير لهذه المبادرة في تحسين تجربة الحج، ويدل على تكامل الجهود الحكومية في هذا المشروع النوعي.

خدمات تقنية وكوادر وطنية

يعكس نجاح المبادرة التزام المملكة بتقديم خدمات ضيافة رفيعة المستوى لضيوف الرحمن، عبر كوادر وطنية مدربة، تتحدث بعدة لغات وتستخدم أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات وتعزيز الراحة والأمان للحجاج.

وتمتد خدمات المبادرة من 11 مطارًا دوليًا في الدول المستفيدة، لتشكل نموذجا يُحتذى به في إدارة الحشود وتيسير إجراءات السفر والضيافة.



محطات الرحلة

- أخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج إلكترونيًا.

- فرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطات الإقلاع، وإصدار بطاقة صعود الطائرة.

- إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات، قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطتي الوصول في محافظة جدة والمدينة المنورة.

- وصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة.

- تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى انتظارها في محطتي الوصول.

المبادرة في حج 1445هـ

نفذت المبادرة في عام 1445/2024 عبر صالات مخصصة في (11) مطارا في (7) دول وهي: الجهات الشريكة

- المغرب: مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

- بنجلاديش: مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا.

- إندونيسيا: مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، ومطار جواندا الدولي في سورابايا، ومطار أديسومارمو الدولي في سولو.

- تركيا: مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، ومطار إسطنبول الدولي.

- ماليزيا: مطار كوالالمبور الدولي.



- كوت ديفوار: مطار فيلكس هوفويت بواني الدولي في أبيدجان.

- باكستان: مطار إسلام آباد الدولي، مطار جناح الدولي في كراتشي.

أعوام تنفيذ المبادرة

- 1438هـ / 2017م: ماليزيا.

1439هـ / 2018 م: ماليزيا وإندونيسيا.

1440هـ / 2019م: باكستان وماليزيا وإندونيسيا وتونس وبنجلاديش.

1443هـ / 2022م: باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.

1444هـ / 2023م: المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار.

1445هـ / 2024م: المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار.

1446هـ / 2025م: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والمغرب وتركيا وكوت ديفوار.

