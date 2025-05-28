شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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الخليج العربي

أمطار غزيرة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار غزيرة

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طقس الرياض

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياحًا نشطة

أتربة مثارة

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رياح على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياح نشطة

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الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسيرفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-28 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.نبهفي تقريره عنبـ(الإنذار الأحمر) منعلى أجزاء من منطقتي عسير وجازانتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوببينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروبويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاءتبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةتشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساءويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيفويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عن، منعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة