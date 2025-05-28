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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.
كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
بينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.
كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.
الخليج العربيالرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-28 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ(الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
بينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
طقس الرياضيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.
تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
رياح على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.