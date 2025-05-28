شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 43 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 43 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 43 درجة مئوية.- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.- الرياض 43 درجة مئوية.- جدة 37 درجة مئوية.- أبها 32 درجة مئوية.- تبوك 38 درجة مئوية.- بريدة 43 درجة مئوية.- حائل 38 درجة مئوية.- الباحة 30 درجة مئوية.- عرعر 39 درجة مئوية.- سكاكا 38 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 43 درجة مئوية.- المجمعة 42 درجة مئوية.- وادي الدواسر 43 درجة مئوية.- الدوادمي 40 درجة مئوية.- شرورة 44 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنبـ(الإنذار الأحمر) منعلى أجزاء من منطقتي عسير وجازانتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوببينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروبويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاءتبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةتشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساءويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيفويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عن، منعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة