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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 43 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 43 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 43 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 43 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 32 درجة مئوية.
- تبوك 38 درجة مئوية.
- بريدة 43 درجة مئوية.
- حائل 38 درجة مئوية.
- الباحة 30 درجة مئوية.
- عرعر 39 درجة مئوية.
- سكاكا 38 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 43 درجة مئوية.
- المجمعة 42 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 43 درجة مئوية.
- الدوادمي 40 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
بينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 43 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 43 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 32 درجة مئوية.
- تبوك 38 درجة مئوية.
- بريدة 43 درجة مئوية.
- حائل 38 درجة مئوية.
- الباحة 30 درجة مئوية.
- عرعر 39 درجة مئوية.
- سكاكا 38 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 43 درجة مئوية.
- المجمعة 42 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 43 درجة مئوية.
- الدوادمي 40 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ(الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
بينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
طقس الرياضيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.
تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
رياح على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.