شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 12 ظهرًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ(الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.

ويشمل التنبيه في عسير: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

بينما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. طقس الرياض يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس رياحًا نشطة و أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء .

تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة .

تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء .

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف .

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات . رياح على الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ، من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء .

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة .