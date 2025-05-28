شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. أتربة مثارة وتشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء الأحساء والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.