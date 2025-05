شكرا لقرائتكم خبر عن "منظومة المياه" استمرارية الإمداد ورفع كفاءة الأداء في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الإمدادات المائية

ذروة الجاهزية المائية

مواصلة الجولات الرقابية والفنية

الدمام - شريف احمد - أكملت منظومة المياه -مع اقتراب انطلاق موسم الحج 1446هـ- خططها وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، في إطار استعداد شامل يهدف إلى تأمين الإمدادات المائية بكفاءة وموثوقية عالية، تعكس تكاملًا فنيًا وميدانيًا يضمن استمرارية الإمداد ورفع كفاءة الأداء في خدمة ضيوف الرحمن.يأتي ذلك وفق أعلى معايير التشغيل والتنسيق بين مختلف القطاعات المشاركة في موسم الحج، والمنضوية تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للمتابعة والإشراف المباشر من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واستكمالًا لجولته التفقدية لمرافق ومشاريع المنظومة في المشاعر المقدسة، وللتخطيط الاستباقي للموسم من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتعزيز الإمدادات المائية قبل الموعد المحدد، التي تضمنت تنفيذ 18 مشروعًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شملت توسعة شبكات المياه والخزن الاستراتيجي، ومحطات الضخ، وشبكات التوزيع، وصولًا إلى محطات المعالجة.إلى جانب خطط الإمداد الإضافي في قطاعات الإنتاج، والنقل، والخزن، والتوزيع، والري.ووقفت الهيئة السعودية للمياه على الاستعدادات الفنية والتشغيلية وذروة الجاهزية المائية وملاءمتها مع الخطة التشغيلية المتكاملة للمنظومة تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاقًا من الإنتاج والنقل والخزن، وصولًا إلى التوزيع والمعالجة.وجرى تأمين سعات خزن إستراتيجية وتشغيلية تعزز خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام.ويقدّر متوسط كميات الضخ اليومية خلال ذروة الموسم بأكثر من 750 ألف متر مكعب، ترتفع إلى مليون متر مكعب في يوم عرفة وأيام العيد، بما يواكب ذروة الطلب وخصوصية المشاعر في تلك الأيام المباركة.فيما تبلغ قدرات النقل اليومي من المياه المحلاة أكثر من 1.2 مليون متر مكعب، تمثّل جاهزية منظومات الإنتاج والنقل لتلبية ذروة الطلب يوميًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتمتد خطوط النقل في المملكة إلى 1,316 كيلومترًا.فيما بلغ معدل كفاءة محطات الضخ 125%، ويتجاوز حجم توزيع المياه 750 ألف متر مكعب يوميًا.وفي جانب الاستدامة البيئية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة نحو 750 ألف متر مكعب يوميًا، ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وفق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي، وستُنفّذ المنظومة أكثر من 4,000 فحص مخبري يوميًا لضمان جودة المياه وسلامتها، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية.وواصلت الهيئة السعودية للمياه تنفيذ جولاتها الرقابية والفنية المكثفة على مرافق المياه في مشعري منى ومزدلفة وعرفة، بهدف التحقق من جاهزية البُنى التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، في إطار استعداداتها الشاملة للموسم.وتجاوزت ساعات العمل الميداني المُسجّلة خلال هذه الجولات أكثر من 2,000 ساعة، وُقف خلالها على جاهزية ما يزيد على 32 ألف دورة مياه موزعة في المشاعر المقدسة.وتواكب الجاهزية التشغيلية لمنظومة المياه، التي تشمل شركة المياه الوطنية، وشركة نقل المياه، والشركة السعودية لشراكات المياه، و"تحلية المياه" الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، والمؤسسة العامة للري، وبدعم مباشر من ما يزيد على 2,000 مهندس وفني من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع المياه خلال موسم الحج، مستهدفات رؤية 2030، وتُعلي من معايير الجودة والاعتمادية، وتلبي احتياجات الحشود المتزايدة، وجهود منظومة الحج في أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومستقرة.