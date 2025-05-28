"منظومة المياه" استمرارية الإمداد ورفع كفاءة الأداء في موسم الحج

قوات أمن الحج تضبط مواطنًا لنقله 15 وافدًا من حاملي التأشيرات، مخالفين لأنظمة وتعليمات #الحج، ومحاولته الدخول بهم إلى #مكة_المكرمة لأداء المناسك



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