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شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الحج".. توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد قائد قوات أمن الحج اللواء عبدالله بن محمد القريش أن الأجهزة الأمنية المشاركة في موسم حج هذا العام 1446هـ تواصل مهامها المرورية والأمنية في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج، لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف بيت الله الحرام.
وأوضح أن العمل متواصل بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق انسيابية حركة ضيوف الرحمن وسلامتهم في مختلف المشاعر المقدسة، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة نتيجة تطبيق خطط أمنية ومرورية محكمة في مدينة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها.
وأشار إلى أن العمل يجري على مدار الساعة في مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءات الأمنية المؤهلة، لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.
واختتم قائد قوات أمن الحج تصريحه بالتأكيد على أن أمن الحج مسؤولية وطنية كبرى، وأن المملكة العربية السعودية تفخر بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وتسعى بكل طاقتها لجعل موسم الحج نموذجًا رائدًا في التنظيم والسلامة.
وأوضح أن العمل متواصل بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق انسيابية حركة ضيوف الرحمن وسلامتهم في مختلف المشاعر المقدسة، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة نتيجة تطبيق خطط أمنية ومرورية محكمة في مدينة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها.
منع الحج دون تصريحوشدد اللواء القريش على منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وتطبيق الأنظمة بحقهم، مبينًا أنه لن يُسمح لأي شخص بأداء الحج دون تصريح، وستطبق الجهات الأمنية الأنظمة بحزم، وتتعامل بحسم مع أي محاولة للتسلل أو الإخلال بتنظيم الحج، وتطبيق المخالفات المعلنة في ذلك.
وأشار إلى أن العمل يجري على مدار الساعة في مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءات الأمنية المؤهلة، لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.
واختتم قائد قوات أمن الحج تصريحه بالتأكيد على أن أمن الحج مسؤولية وطنية كبرى، وأن المملكة العربية السعودية تفخر بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وتسعى بكل طاقتها لجعل موسم الحج نموذجًا رائدًا في التنظيم والسلامة.