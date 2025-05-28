شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الحج".. توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية