انت الان تتابع لقطاتٌ جويّة لاستقبال الحجاج في تيماء.. كرم وخُضرة وتنظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 مايو 2025, 7:33 صباحاً

يرصد المصوّر سعد الكايد؛ بعدسته الجويّة، مشاهدَ من مركز استقبال الحجاج في محافظة تيماء، والذي أنشأته بلدية المحافظة، بالتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة الحجاج القادمين عبر منفذ حالة عمار. ويُظهر الفيديو ملامح بيئة استقبال متكاملة، تشمل: المسطحات الخضراء، رذاذ الماء المبرّد، المظلات الواقية، إلى جانب ضيافة سعودية أصيلة من القهوة والشاي والتمور والمياه الباردة، وسط تنظيمٍ دقيقٍ وسلاسةٍ في حركة الحافلات. الحجاج عبّروا عن امتنانهم، مشيدين بمستوى الخدمة والاهتمام، ومقدّمين شكرهم للقيادة السعودية على ما وجدوه من تسهيلاتٍ في كل مراحل رحلتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لقطاتٌ جويّة لاستقبال الحجاج في تيماء.. كرم وخُضرة وتنظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.