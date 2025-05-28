شكرا لمتابعة خبر عن توافد كثيف إلى المسجد الحرام في أول أيام ذي الحجة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت أولى ساعات شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هـ بمشهد مهيب في المسجد الحرام، حيث احتشد آلاف الحجاج في صحن الطواف وأروقة الحرم، وسط أجواء روحانية عابقة بالإيمان والخشوع، يعمرها التهليل والتكبير والدعاء.

ورغم كثافة الأعداد التي توافدت منذ ساعات الصباح الأولى، سجلت الحركة داخل الحرم انسيابية عالية بفضل الجهود التنظيمية المبكرة، التي أشرفت عليها الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتمال استعداداتها للموسم، من خلال تجهيز عشرات الآلاف من المساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى توزيع الملايين من المصاحف والمنشورات التوعوية، إلى جانب توفير بطاقات تعريفية إلكترونية تسهل الوصول إلى محتوى المكتبة الإسلامية عبر رموز QR.

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