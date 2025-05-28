اخبار السعوديه

أمير عسير يوجه الشكر للوزير القطري بسبب موقفه النبيل مع ضيفه.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

أمير عسير يوجه الشكر للوزير القطري بسبب موقفه النبيل مع ضيفه.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجه الشكر للوزير القطري بسبب موقفه النبيل مع ضيفه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، الشكر لمعالي الوزير القطري عبدالله بن حمد العطية، بسبب موقفه مع الوفد المصري خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي عُقد في منطقة عسير .

وشكر أمير عسير ، الوزير القطري لأنه طلب من أحد مرافقيه أن يقوم لفسح المجال لضيف الأمير رجل الأعمال المصري ⁧‫هشام طلعت مصطفى‬⁩ والذي وصل متأخرًا للحفل.

‎وتابع أمير منطقة عسير في كلمته التي وجهها للوزير القطري “شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على تقدير ضيفي”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا