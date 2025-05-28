شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجه الشكر للوزير القطري بسبب موقفه النبيل مع ضيفه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، الشكر لمعالي الوزير القطري عبدالله بن حمد العطية، بسبب موقفه مع الوفد المصري خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي عُقد في منطقة عسير .

وشكر أمير عسير ، الوزير القطري لأنه طلب من أحد مرافقيه أن يقوم لفسح المجال لضيف الأمير رجل الأعمال المصري ⁧‫هشام طلعت مصطفى‬⁩ والذي وصل متأخرًا للحفل.

‎وتابع أمير منطقة عسير في كلمته التي وجهها للوزير القطري “شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على تقدير ضيفي”.