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حاج تونسي: الشباب السعودي رائع والإجراءات ميسرة وسهلة.. فيديو

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حاج تونسي: الشباب السعودي رائع والإجراءات ميسرة وسهلة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبر حاج تونسي عن فرحته بالوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لأداء مناسك الحج.

ووثق الحاج اعجابه بالشباب السعودي الذي كان يعمل علي استقباله هو وباقي الحجاج ، مؤكداً أن الاجراءات كانت ميسره وسهلة.

واستقبلت مكة المكرمة، الفوج الأول من حجاج تونس، البالغ عددهم نحو 500 حاج، ضمن قرابة 10 آلاف حاج تونسي سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

وجرى استقبال الحجاج في عدد من مراكز الخدمة، حيث قُدمت لهم الضيافة التقليدية، من ماء زمزم والتمر والقهوة والفواكه، بالإضافة إلى الورود والهدايا، في مشهد يعكس الكرم والترحاب الذي يميز الاستقبال في الأراضي المقدسة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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