شكرا لمتابعة خبر عن حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة خلال الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية والخاصة بالمشاعر المقدسة، وذلك ابتداءً من صباح اليوم (الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ)، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية للحد من مسببات الحوادث في المشاعر المقدسة.

وأوضحت أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مصادر تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات، مؤكدةً تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.