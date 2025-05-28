شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل : تعديل تنظيم الدعم السكني سيمكن المزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، بقرار مجلس الوزراء في تعديل تنظيم الدعم السكني.

وقدم الحقيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني.

وأكد أن هذا التعديل سيسهم في تمكين المزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030 بزيادة نسبة التملك إلى 70%.