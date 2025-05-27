400 جولة لسلامة الأضاحي

كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة جهوده الرقابية على أسواق النفع العام ومواقع بيع وتداول الماشية، ضمن خطته الموسمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى وموسم الحج لعام 1446هـ، وذلك لضمان توفر الأضاحي وسلامتها، ورفع مستوى الجاهزية في الأسواق والمسالخ.
وأوضح مدير عام الفرع المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الوزارة جهّزت 10 أسواق مخصصة لبيع المواشي في مختلف محافظات المنطقة.
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