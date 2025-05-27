وهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود، ورفع كفاءة الأعمال المتعلقة بالباعة الجائلين، من خلال العمل على تعزيز الامتثال، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتطوير المواقع المخصصة للبيع الجائل، بما يتماشى مع الأنظمة والاشتراطات البلدية، مما يسهم في تحسين بيئة عمل، وتجعل من البائع الجائل رافدًا اقتصاديًا ثقافيًا سياحيًا يسهم في الناتج المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم وتمكين الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.