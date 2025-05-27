دعم وتمكين الباعة الجائلين

عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، بحضور المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول، ووكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، وذلك في إطار التعاون المشترك لتنظيم وتطوير قطاع البيع الجائل في المنطقة الشرقية.

وهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود، ورفع كفاءة الأعمال المتعلقة بالباعة الجائلين، من خلال العمل على تعزيز الامتثال، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتطوير المواقع المخصصة للبيع الجائل، بما يتماشى مع الأنظمة والاشتراطات البلدية، مما يسهم في تحسين بيئة عمل، وتجعل من البائع الجائل رافدًا اقتصاديًا ثقافيًا سياحيًا يسهم في الناتج المحلي.