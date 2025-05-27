جاهزية الصوامع وشركات المطاحن بمكة

وجرى خلال الزيارة استعراض الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، وحجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور تسلم الطلب.
خطط تشغيلية
نوه الرئيس التنفيذي لشركة «سابل»، المهندس عبدالرحمن العويس، إلى أنه ضمن الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج من كل عام يتم تدعيم ورفع مخزون القمح بالفرعين؛ لتلبية أي طلبات إضافية من شركات المطاحن.
كما زار فرعي شركات المطاحن الأولى بجدة والمطاحن الحديثة في محافظة الجموم، مستمعًا لشرحٍ مفصلٍ من المسؤولين بالشركتين عن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وحصص الدقيق المخصصة، والتأكد من توفير كل احتياجات السوق من سلعة الدقيق، لضمان توفير الخبز والمنتجات الأخرى.
مخزونات احتياطية
أوضح الفارس أن الإنتاج اليومي للمطاحن بفروع «جدة - الجموم - المدينة المنورة» يغطي حاجة الاستهلاك كاملة، بالإضافة إلى بناء مخزونات احتياطية من القمح والدقيق على مستوى فروع شركة «سابل» وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ أكثر من 600 ألف طن قمح، و935 ألف كيس دقيق، وزن 45 كجم، جاهزة للضخ عند الحاجة، بالإضافة إلى مخزونات احتياطية من القمح بمناطق المملكة الأخرى تبلغ أكثر من 1.2 مليون طن.
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