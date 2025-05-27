شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يدشن مبادرات تحسين الطرق وخدمة ذوي الإعاقة في مشعر عرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، مشروع توسعة الطرق المطاطية المرنة المبردة، ومبادرتي تشجير وتحسين البيئة في الطرق المطاطية المرنة ومسار خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت الهيئة بأن مبادرة تبريد الطرق شهدت توسعًا بنسبة 82% هذا العام، بعد نجاحها منذ انطلاقتها في عام 2023، حيث تم رصف أكثر من 84 ألف م2 من الطرق في مشعر عرفات.

ويعتمد هذا الابتكار على مواد محلية الصنع تقلل امتصاص الأشعة الشمسية، مما يخفض درجة الحرارة السطحية لقرابة 12 درجة مئوية، ويزيد من عكس الأشعة بنسبة 30 إلى 40% خلال الصباح.

وتضمن التدشين التوسع في مبادرة الطرق المطاطية المرنة بنسبة 33%، التي تعالج صلابة الأسطح الإسفلتية في ممرات المشاة، خاصة لكبار السن.

كما شملت أعمال الرصف الطريق الممتد من مسجد نمرة إلى محطة قطار المشاعر في عرفات ليصل اجمالي استخدامها إلى 16 ألف م2، باستخدام أسفلت مطاطي مرن يعزز الراحة أثناء السير، وقد أثبتت تجارب مركز أبحاث الطرق نجاحه في توفير تجربة آمنة.

وتضمنت المبادرات الجديدة تشجير المسار المرن، حيث تمت زراعة أشجار على طول 1200 م من الطريق الممتد بين مسجد نمرة ومحطة القطار في عرفات، مع تطبيق تقنية رذاذ لتلطيف الهواء وإنشاء مشارب مياه، لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة مريحة للحجاج وذلك بالتعاون مع مؤسسة عبدالرحمن فقيه الأهلية.

وأُطلقت مبادرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمنت تخصيص مسار بطول 4000 متر في طريق المشاة المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات، مرصوفًا بمواد باردة لتخفيف الاهتزاز وتسهيل تنقلات المرافقين.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تقدم خدامتها كجهاز منظم لقطاع الطرق في المملكة، مستهدفة رفع مستوى جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالمياً، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.