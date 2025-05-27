الجوازات: 1,102,469 حاجّاً من خارج المملكة حتى أمس الإثنين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,102,469) حاجًّا، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 28/ 11/ 1446هـ. وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,044,341) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (53,850) حاجًّا، و (4,278) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.