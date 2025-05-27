غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة السادس من يونيو

إرشاد وتنظيم لدخول المصلين إلى الروضة يحرص زائرو المسجد النبوي على أداء الصلاة في الروضة الشريفة، لما لها من مكانة دينية وتاريخية عظيمة، إذ قال عنها النبي -صلى الله عليه... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ جاهزية الصوامع وشركات المطاحن بمكة زار محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» بمحافظتي جدة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ 304 سيارات تالفة بطبرجل رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم،... سكاكا: دوت الخليج سكاكا: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ 400 جولة لسلامة الأضاحي كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة جهوده الرقابية على أسواق النفع العام ومواقع بيع وتداول الماشية، ضمن خطته... الباحة: دوت الخليج الباحة: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ دعم وتمكين الباعة الجائلين عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، بحضور... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ الموافقة على تنظيم هيئة الأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، في جلسته اليوم، على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي. كما أقر... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحدّث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ذو القعدة 1446 هـ 29 ذو القعدة 1446 هـ

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