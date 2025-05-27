غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة السادس من يونيو

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إرشاد وتنظيم لدخول المصلين إلى الروضة
يحرص زائرو المسجد النبوي على أداء الصلاة في الروضة الشريفة، لما لها من مكانة دينية وتاريخية عظيمة، إذ قال عنها النبي -صلى الله عليه...
جاهزية الصوامع وشركات المطاحن بمكة
زار محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» بمحافظتي جدة...
304 سيارات تالفة بطبرجل
رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم،...
400 جولة لسلامة الأضاحي
كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة جهوده الرقابية على أسواق النفع العام ومواقع بيع وتداول الماشية، ضمن خطته...
دعم وتمكين الباعة الجائلين
عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، بحضور...
الموافقة على تنظيم هيئة الأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، في جلسته اليوم، على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي. كما أقر...
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحدّث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى...
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