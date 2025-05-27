اخبار السعوديه

غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة السادس من يونيو

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  • غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة السادس من يونيو 2/3
  • غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة السادس من يونيو 3/3

إرشاد وتنظيم لدخول المصلين إلى الروضة

يحرص زائرو المسجد النبوي على أداء الصلاة في الروضة الشريفة، لما لها من مكانة دينية وتاريخية عظيمة، إذ قال عنها النبي -صلى الله عليه...

ed1784cfb5.jpgالمدينة المنورة:
29951713f4.jpg29 ذو القعدة 1446 هـ

جاهزية الصوامع وشركات المطاحن بمكة

زار محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» بمحافظتي جدة...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

304 سيارات تالفة بطبرجل

رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم،...

icon-byline.pngسكاكا: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

400 جولة لسلامة الأضاحي

كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة جهوده الرقابية على أسواق النفع العام ومواقع بيع وتداول الماشية، ضمن خطته...

icon-byline.pngالباحة: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

دعم وتمكين الباعة الجائلين

عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، بحضور...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

الموافقة على تنظيم هيئة الأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير ، في جلسته اليوم، على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي. كما أقر...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحدّث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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