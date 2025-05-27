الموافقة على تنظيم هيئة الأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان ، في جلسته اليوم، على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي. كما أقر المجلس تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.

خطط موسم الحج

وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.

وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

محادثات سياسية

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.

وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.

التطورات في المنطقة والعالم

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.

وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.

الشأن المحلي

وأشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.

وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء دوت الخليج، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم).

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة والصين في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.

- مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة ودول تونس، روسيا، وبنين.

- اتفاقية بين المملكة وكوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

- مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.

- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

- تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.

- اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.

الترقيات

-ترقية فيصل بن سعد السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بإمارة منطقة الرياض.

-ترقية رياض بن دخيل الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.

-ترقية أحمد بن عبدالعزيز الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (15) بجامعة المجمعة.

-ترقية بندر بن محمد السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

-ترقية محمد بن سلطان رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

-ترقية عصام بن عبدالله الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-ترقية محمد بن رامس الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.