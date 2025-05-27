عقارات الدولة تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بالمشاعر لموسم الحج

وأوضحت أن المجمَّع يُعَدُّ مشروعًا نموذجيًا صُمِّم وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية، إضافة إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مبينةً أن مساحته الإجمالية تزيد على 1.15 مليون متر مربع، كما يضم 65 مبنى بقدرةٍ استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.
وأفادت الهيئة أن المجمع يوفِّر بيئة عملٍ متكاملة إدارية وسكنية للجهات الحكومية المشاركين في تنظيم موسم الحج، إضافةً إلى إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها على مدار الساعة؛ بهدف تمكين منسوبيها من أداء مهامها بكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات.
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