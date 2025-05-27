شكرا لمتابعة خبر عن مدني الباحة يباشر حريقاً في جبل بمحافظة المندق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريقًا في جبل بمحافظة المندق.

وأوضح الدفاع المدني في بيان على حسابه الرسمي بمنصة إكس، تمكن فرقه من الوصول إلى الموقع وما زالت أعمال الإخماد مستمرة، حيث اشتعال النيران في مناطق وعرة.

كما أكد في بيانه، أنه لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، فيما تتواصل جهود الفرق الميدانية في متابعة الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة.

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