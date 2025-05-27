شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على اتفاقية مع الصين لإعفاء طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.

كما شهدت الجلسة عددا من القرارات الهامة منها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، واعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.

وأكد مجلس الوزراء أن الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت؛ يُعد خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.

ونوه المجلس بتدشين “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.