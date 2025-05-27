شكرا لمتابعة خبر عن الرائي عبد الرحمن البرغش: رؤية هلال ذي الحجة واضحة جدًا اليوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرائي عبد الرحمن البرغش، أنه تمت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير بكل وضوح.

وأضاف الرائي أن الجو كان صافي اليوم وتمت رؤية الهلال ذي الحجة بشكل واضح اليوم ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

يذكر أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس 9 / 12 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس من شهر يونية، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

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