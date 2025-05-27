شكرا لمتابعة خبر عن وقاية: منظومة مختبرات مجهزة بتقنيات متطورة لتعزيز الأمن الصحي للحجاج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ هيئة الصحة العامة (وقاية) استعداداتها خلال حج عام 1445هـ من خلال تقديم العديد من الخدمات بهدف ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتقوم وقاية برصد العديد من الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية بواسطة وحدات متنقلة للأمراض المعدية، كما توفر منظومة مختبرات مجهزة بتقنيات متطورة ومعايير واشتراطات للسلامة والأمن البيولوجي، بهدف تعزيز الأمن الصحي للحجاج.

وتعمل بهذه الوحدات كوادر صحية متخصصة ومدربة في مراكز عالمية، بالإضافة إلى توفر عدد كافٍ من المحاليل الطبية اللازمة لإخراج النتائج ضمن الوقت المحدد لكل فحص.

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