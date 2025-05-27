شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة العليا: غدًا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المحكمة العليا أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 12 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو أيار 2025م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس 9 / 12 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 27 / 5 / 2025م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194/ هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 4 / 2025م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1446هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 12 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو أيار 2025م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس 9 / 12 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للخامس من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

عضو

تمت المصادقة

أحمد بن محمد المهيزععضو

تمت المصادقة

إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويملعضو

تمت المصادقة

محمد بن صالح اليحيى

عضو

تمت المصادقة

محمد بن عبدالله الجاراللهرئيس الدائرة

تمت المصادقة

خالد بن عبدالله اللحيدان