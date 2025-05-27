شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء اليوم، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ – 2025م للقطاعين الخاص وغير الربحي ستستمر أربعة أيام.

وستبدأ من يوم الوقوف بعرفة، الموافق الخميس 9 ذو الحجة 1446هـ – 5 يونيو 2025م.

كما نوهت الوزارة إلى مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فيما يتعلق بحالات تداخل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية أو السنوية.