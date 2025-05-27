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الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

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الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء اليوم، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ – 2025م للقطاعين الخاص وغير الربحي ستستمر أربعة أيام.

وستبدأ من يوم الوقوف بعرفة، الموافق الخميس 9 ذو الحجة 1446هـ – 5 يونيو 2025م.

كما نوهت الوزارة إلى مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فيما يتعلق بحالات تداخل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية أو السنوية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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