نزاهة توقف 120 متهما بقضايا فساد في 7 جهات حكومية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر مايو 2025م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2775) جولة رقابية، والتحقيق مع (435) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، البلديات والإسكان, الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة ) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وإيقاف (120) شخصا ،وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي).