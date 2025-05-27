وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية ماليزيا داتو سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن، وذلك على هامش القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومُناقشة تكثيف التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.