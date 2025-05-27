الأضحى الأخير لبيع المواشي بلا أوزان

يشهد عيد الأضحى هذا العام حركة بيع المواشي بلا ميزان، قبل تطبيق قرار البيع بالأوزان للمواشي الحية غرة محرم، وبذلك يعد الأضحى الأخير، الذي تباع فيه المواشي بدون استخدام الميزان، على أن يكون تطبيق القرار بداية من العام الهجري الجديد 1447؛ لإعطاء فرصة لتجار المواشي لتطبيق القرار الصادر في شهر رجب الماضي.

تحقيق الفائدة

ويواصل تجار المواشي في أسواق الأنعام بيع المواشي والأضحية بالطريقة التقليدية والمعتادة بالأسواق تحت الحراج أو البيع بحسب العمر والنوع.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبداللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

الحالة التشغيلية

وتشترط وزارة البيئة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية «الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين»، مما يسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.

في المقابل يجري فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جولاته الرقابية ضمن تنفيذ أعمال وخطط موسم الحج؛ من خلال متابعة الحالة التشغيلية لأسواق النفع العام والمسالخ على مدار الساعة؛ للتأكد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية، إضافة إلى التحقق من وجود لائحة تتضمن أسعار الذبح في جميع المسالخ، ولوحات إرشادية للمستفيدين، مع تهيئة المداخل الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

امتثال للضوابط

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر من الفرع، ويُعنى بمتابعة سير العمل وإبراز الجهود الميدانية عن طريق مؤشرات الأداء، نفّذ فرع الوزارة خلال الأسبوع الماضي، 985 جولة رقابية وإرشادية في سوق الأنعام والمسالخ، بوجود المشرفين والأطباء البيّطريين؛ للكشف الظاهري على الأنعام في الحظائر، والتأكد من عملية تخزين الأعلاف، والتحقق من الامتثال للضوابط والاشتراطات، مع متابعة مواقع بيع الأغنام بالسيارات -الجالبة- والحرص على وجودها في الأماكن المخصصة لها.

وكشف التقرير عن ضبط وتحرير أكثر من 46 مخالفة وإنذارًا، منها ما يتعلق بعدم التقيّد بمستوى النظافة، وعرض الأنعام الهزيلة، ومخالفة نظام الرفق بالحيوان، وذلك من خلال تطبيق «ميداني»، حيث يعمل على اعتماد محاضر الضبط، مدعمةً بالصور والفيديوهات، وتحديد الموقع الجغرافي آليا.

مشيرًا إلى أن أعداد المذبوحات -خلال الفترة- في مسالخ المدينة المنورة، تجاوزت 4332 رأسًا من الأنعام -أغنام، أبقار-، إضافة إلى وجود مسؤولي تنظيم دخول وخروج المستفيدين.

اشتراطات على مستوردي الماشية الحية

- الاشتراطات الصحية.

- أذونات الاستيراد.

- إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية.

- الأوزان القياسية للمواشي.

- الإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات والتحصين.