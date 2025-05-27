شكرا لمتابعة خبر عن المسند: المكيف الصحراوي يرطب العيون ويلطف الجو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، دور المكيف الصحراوي في التخفيف من أعراض جفاف العين، لا سيما في المناطق ذات المناخ الجاف.

وقال المسند في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الطقس يلعب دورًا محوريًا في توازن رطوبة العين، ويُعد من العوامل البيئية الأساسية المسببة لمتلازمة جفاف العين”.

وأشار إلى أن المناطق الداخلية من المملكة والتي تتسم بمناخ صحراوي جاف وانخفاض كبير في نسبة الرطوبة والتي قد تصل أحيانًا إلى أقل من 15% خاصة في فصل الصيف، تشهد شيوعًا في أعراض الجفاف العيني لدى السكان بدرجات متفاوتة.

وأضاف أن المكيف الصحراوي يُعد من أفضل الوسائل المنزلية لزيادة رطوبة الهواء الداخلي، متفوقًا على أجهزة ترطيب الهواء الصغيرة، وحتى وإن كان حجمه صغيرًا وقابلًا للتنقل داخل المنزل فهو قادر على رفع نسبة الرطوبة النسبية بشكل فعّال.

واختتم حديثه :” هذا الارتفاع في الرطوبة يُسهم في منح العين ترطيبًا طبيعيًا مستمرًا، ويُقلل من تبخّر الدموع، ويخفف أعراض الجفاف .”

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